Атталь стал самым молодым премьером в истории страны.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил, что в понедельник, 8 июля, подаст в отставку.

"Везде, куда бы я ни пошел, я пытался слушать вас. Сегодня вечером политическая партия, которую я представлял в этой кампании, не имеет большинства, поэтому завтра утром я подам в отставку президенту Республики", - цитирует его выступление французская газета Le Figaro.

В то же время Атталь сказал, что готов оставаться в Матиньонском дворце (официальной резиденции премьера французского правительства) столько, сколько потребует долг. Отмечается, что эти слова касались Олимпийских игр.

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"В этот вечер ни одно абсолютное большинство не может быть управляемо крайностями благодаря нашей решимости и силе наших ценностей. Мы стоим", - добавил премьер.

Выборы во Франции

Напомним, что первый тур парламентских выборов закончился победой "Национального объединения", фактическим лидером которой является Марин Ле Пен. Второе и третье место заняли левый альянс "Новый народный фронт" и блок президента.

Во втором туре, по предварительным данным, победу одержал "Новый народный фронт", а коалиция Макрона оказалась на втором месте. Ультраправые, несмотря на опасения многих, оказались на третьем месте.

Согласно этим данным, никто из них не получает абсолютного большинства в парламенте.

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