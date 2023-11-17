В почтовом опросе 4 из 11 вопросов напрямую касаются Украины.

Власти Венгрии запустили всенародную "консультацию" - почтовый опрос граждан, с помощью которого правительство Виктора Орбана намерено получить одобрение от венгров своего противостояния с Европейским Союзом и Украиной.

Как сообщает Euractiv, в пятницу венгерские власти начали присылать по почте анкеты, которые в течение ближайшего времени должны получить все зарегистрированные в стране избиратели. До 10 января венгры должны дать свой ответ на 11 вопросов анкеты и вернуть ее по почте на правительственный адрес.

Отмечается, что эта "Национальная консультация по защите нашего суверенитета" не имеет юридической силы, но имеет целью политически легитимизировать действия правительства. Во всех вопросах, кроме одного, первый вариант ответа заключается в поддержке действий Виктора Орбана и отрицании политики Европейского Союза, второй наоборот – в поддержке ЕС.

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Правительство также обнародовало список вопросов "консультации". По крайней мере часть этих вопросов сформулированы в довольно манипулятивной манере и очевидно подталкивают венгров к определенному варианту ответа.

Например, вопрос №4 называется "Брюссель хочет создать гетто для мигрантов в Венгрии".

"В Брюсселе за нас хотят решить, с кем нам жить и кого впускать в свою страну. Нас хотят обязать пускать мигрантов в страну еще до рассмотрения заявлений о предоставлении убежища. Это создаст гетто для мигрантов в Венгрии", – говорится в описании этого пункта.

Также предлагается два варианта ответа:

Нельзя допустить возникновения в нашей стране миграционных гетто.

Миграционные планы Брюсселя должны быть приняты.

Среди вопросов есть и такие, которые непосредственно касаются Украины.

"Брюссель с самого начала занял провоенную позицию и призвал к поставкам вооружения, соответственно уже потратил более 5 миллиардов евро на развитие украинской армии. Согласно последнему предложению, на вооружение Украины будет выделено дополнительно 20 миллиардов евро. Что вы думаете об этом?" - говорится в вопросе №6.

Варианты ответа говорят сами за себя:

Нам требуется прекращение огня и мир , а не поставки оружия.

, а не поставки оружия. Еще больше оружия, купленного на деньги ЕС , должно быть отправлено на поле боя.

В вопросе №7 венгерское правительство напоминает, что ЕС планирует совместными усилиями выделить на поддержку Украины 50 миллиардов евро, тогда как сама Венгрия из-за конфликта с Брюсселем определенное время не получает субсидии из европейского бюджета.

"Они хотят требовать дополнительные ресурсы у стран-членов [на помощь Украине]. Они просят у Венгрии дополнительные взносы в то время, когда наша страна уже давно не получала причитающиеся ей по правилам средства ЕС. Венгрия уже потратила много миллиардов венгерских форинтов на помощь беженцам из Украины", – говорится в вопросе.

Вопрос №8 касается планов ЕС принять Украину в свой состав. В нем правительство Орбана напоминает, что Украина до сих пор воюет, а ее вступление в ЕС будет означать, что "Украина будет получать значительную часть средств ЕС". Поэтому венграм предлагается определиться, хотят ли они видеть Украину в Евросоюзе.

Вопрос №9 касается "генетически модифицированного украинского зерна". Правительство Орбана обвиняет Брюссель в разрешении украинского зернового импорта в ЕС, что "поставило производителей региона в крайне бедственное положение". Поэтому венгров спрашивают, должно ли правительство "всячески защищать венгерских фермеров" и "обеспечить отсутствие ГМО в венгерском сельском хозяйстве", или же оно должно "открыть наш рынок для генетически модифицированного украинского зерна".

Политика Венгрии в отношении Украины - последние новости

Как писал УНИАН, сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз возмутился из-за "притеснений" венгерской общины в Украине. По его словам, ситуация с венгерским языком и образованием на Закарпатье при СССР была лучше, чем сейчас при Украине.

Также мы рассказывали, что Венгрия заблокировала выделение средств на оружие Украины. Речь идет о 8-м транше на сумму 500 млн евро из Европейского фонда мира, деньгами из которого государствам Евросоюза компенсируют поставки оружия Украине.

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