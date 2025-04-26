В польском ведомстве считают, что Россия проверяет готовность систем ПВО.

Российский военный вертолет нарушил воздушное пространство над территориальными водами Республики Польша в Балтийском море. По сообщению оперативного командования Вооруженных сил Польши, это произошло вечером 25 апреля.

"Вечером 25 апреля российский военный вертолет Балтийского флота нарушил воздушное пространство над территориальными водами Республики Польша в Балтийском море. За полетом вертолета наблюдали военные радиолокационные системы Вооруженных сил Польши или гражданские системы ВВС Польши", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Силы и средства противовоздушной обороны находились в постоянной готовности для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.

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"Характер инцидента свидетельствует о том, что Россия проверяет готовность наших систем ПВО", - добавили в польском ведомстве.

Вероятность нападения РФ на Европу

Как сообщал ранее УНИАН, недавно немецкий историк, профессор из Потсдамского университета Зенке Найтцель предположил, что следующее лето станет последним мирным летом в Европе. По его мнению, нападение России на Литву возможно уже этой осенью. Свои опасения он объяснил тем, что "ситуация в сфере безопасности в мире изменилась" из-за российского диктатора Владимира Путина, а также из-за политики президента США Дональда Трампа.

Недавно в Германии политики резко раскритиковали "мирный план" президента США Дональда Трампа как поощряющий РФ нападать на другие страны. "Это будет стимулом для деспотов по всему миру к использованию войн для отвлечения внимания от внутренних проблем. И это вызовет потоки беженцев, от которых особенно пострадает Германия", - предупредил представитель ХДС/ХСС по внешней политике Юрген Гардт.

Также 20 апреля стало известно, что два российских самолета пытались нарушить воздушное пространство НАТО. В связи с этим истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании дважды подняли в воздух менее чем за 48 часов. Издание The Telegraph предположила, что это может быть связано с недавним заявлением президента США Дональда Трампа о том, что он может выйти из переговоров по мирному завершению войны в Украине, если Киев или Москва будут мешать ему.

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