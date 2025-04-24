Олег Дунда прокомментировал возможность для Украины получить еще системы Patriot.

Народный депутат Олег Дунда заявил, что ни Европа, ни даже США не имеют достаточно систем ПВО, чтобы закрыть собственное небо в случае войны.

Об этом он сказал в эфире Вечер.LIVE, комментируя возможность для Украины получить еще системы Patriot для усиления защиты неба над нашими городами.

Дунда подчеркнул, что вопрос закрыть украинское небо постоянно поднимается на каждых переговорах с партнерами, начиная с марта 2022 года.

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"Если бы он не стоял, то мы бы не имели даже то количество "Петриотов", F-16, "Миражей", которые нам поставляются сейчас. Нужно понимать, что производство такой техники занимает год как минимум, уже не говоря о поставках, обучении экипажа и прочего. И такой техники в Европе не очень много. Вот когда ты разговариваешь с нашими партнерами, один на один, с той же Польшей, или Германией, и говоришь о ПВО, то узнаешь, если бы у них произошла такая война по состоянию на сегодня, та же Польша и Германия не способны закрыть собственное небо", - сказал Дунда.

По словам нардепа, у них просто недостаточно того количества ПВО, которое есть.

"И это в то время, когда и разведки их, и представители Генштаба и Польского, и Немецкого говорят, что они ожидают в ближайшие 2-3 года военный конфликт - военное вторжение РФ", - отметил Дунда.

Он напомнил слова президента США Дональда Трампа о том, что они планируют сделать аналог "железного купола" в Израиле, но в США.

"Почему? Потому что на сегодняшний день даже Соединенные Штаты в случае конфликта большой мощности и интенсивности не способны закрыть небо", - утверждает народный избранник.

При этом, как отметил Дунда, Украина стоит первая в очереди на продукцию ПВО, начиная от итальянско-французского производства и заканчивая технологиями Великобритании и США.

Вместе с тем, говорит нардеп, следует понимать, что Украина имеет большую территорию с многомиллионными городами.

"Еще ни одна страна в мире не смогла закрыть такие территории. Даже Израиль с "железным куполом" на 100% закрыть небо не способен", - прокомментировал Дунда.

Возможность приобретения Patriot для Украины

Как сообщал УНИАН, Украина даже согласна купить системы Patriot для усиления противовоздушной обороны территорий. По словам президента Владимира Зеленского, соответствующее обращение было направлено Соединенным Штатам.

При этом глава государства сказал, что некоторые страны профинансируют покупку для Украины Patriot у США. Президент США Дональд Трамп обещал работать с запросом Украины по закупке не менее 10 систем Patriot.

В то же время политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов высказал мнение, что США даже за большие деньги могут не согласиться продать зенитно-ракетные комплексы Patriot, потому что их и ракет к ним "свободных" нет.

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