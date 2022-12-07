Там напомнили, что Украина подвергается атакам со стороны России уже более девяти месяцев.

Украина имеет право защищать себя не только на своей территории.

Об этом сказал спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, комментируя недавние взрывы на аэродромах в РФ России. Bild. Гебештрайт при этом напомнил, что Украина подвергается атакам со стороны России уже более девяти месяцев.

"Украина имеет право на самооборону, вытекающее из ст. 51 Устава ООН. Украина не обязана ограничивать оборонные усилия собственной территорией", – пояснил он.

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Взрывы на военных объектах в РФ

5 декабря в РФ сообщили об атаках на аэродром в Дягилево Рязанской области. Там взорвался бензовоз, погибло три человека, поврежден самолет.

В тот же день, вероятно, дрон атаковал авиабазу в Энгельсе Саратовской области. Там якобы были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95, двое военных ранены.

Оба объекта находятся в 700 км от границы с Украиной.

В ночь на 6 декабря в Брянской области, как сообщали российские паблики, беспилотники атаковали комбинат "Слава", расположенный в 80 км от границы с Украиной. По сообщениям, они упали и взорвались в 3 м от резервуаров для дизельного топлива.

А в Курске в этот же день произошел пожар на аэродроме. В результате атаки беспилотника в районе Курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.

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