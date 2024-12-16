Сийярто упомянул, что идею не поддержал и глава МИД Украины.

На встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза в Брюсселе никто, кроме представителя Словакии, не поддержал идею Венгрии о "рождественском перемирии" между Украиной и РФ. Об этом сообщил глава МИД Будапешта Петр Сийярто в комментарии для Telex.

Он считает, что в ЕС не хотят прекращения огня в Украине и "игнорируют ситуацию на поле боя". По его словам, европейские дипломаты продолжают проталкивать "предыдущую стратегию".

"Им безразлично, что приближается Рождество", - сказал Сийярто.

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Кроме того, министр иностранных дел Венгрии отдельно упомянул то, что идею "рождественского перемирия" не поддержал и глава дипломатии Украины Андрей Сибига.

Сийярто также рассказал журналистам, что на встрече некоторые министры говорили о прекращении огня в Украине в целом, но большинство выступало против. Он подчеркнул, что только глава МИД Словакии настаивал на том, чтобы найти дипломатическое решение конфликта.

"Если нет боев, нет российского продвижения", - добавил министр иностранных дел Венгрии.

Венгрия и Украина - последние новости

Ранее Венгрия добилась исключения из 15-го пакета санкций ЕС патриарха Кирилла, Олимпийского комитета России и российского постоянного представителя при ООН Василия Небензи. К слову, патриарх неоднократно поддерживал войну в Украине.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказал премьер-министру Виктору Орбану в телефонном разговоре. По словам главы МИД Венгрии, "на столе есть предложение, которого не было в течение последней тысячи дней".

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