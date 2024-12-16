Венгрия не впервые выступает против введения санкций в отношении патриарха Кирилла.

Венгрия добилась исключения из 15-го пакета санкций ЕС патриарха Кирилла, Олимпийского комитета России и российского постоянного представителя при ООН Василия Небензи. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передают российские СМИ.

Отмечается, что Венгрия не впервые выступает против введения санкций в отношении патриарха Кирилла. В 2022 году страна блокировала введение ограничений против настоятеля РПЦ два раза и аргументировала это тем, что ни одного религиозного лидера не стоит вносить в список санкций.

Поддержка патриарха Кирилла войны в Украине

Известно, что патриарх Кирилл неоднократно поддерживал российскую агрессию в Украине и даже устраивал 20-минутную онлайн-лекцию Папе Римскому Франциску, после чего глава католической церкви призвал Кирилла не опускаться до уровня "путинского алтаря".

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По словам главы РПУ, на Донбассе продолжается "метафизическая борьба", а также Россия в своей истории "никогда ни на кого не нападала".

Также известно, что патриарх внесен в санкционные списки Великобритании, Канады и Чехии, а Эстония и Литва вообще запретили ему въезд.

15-й пакет санкций ЕС против России - что известно

Как сообщал УНИАН, совет ЕС одобрил 15-й пакет экономических и индивидуальных санкций, чтобы ограничить способность РФ вести незаконную и неоправданную войну против Украины.

Совет ЕС согласовал ввел ограничения против 84 физических и юридических лиц. Речь идет о 54 лицах и 30 компаниях, которые отвечают за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В частности под санкции попал химический завод и российская гражданская авиакомпания, которая является значительным поставщиком материально-технической поддержки для российских оккупантов.

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