После вторжения России в Украину Испания направила 12 истребителей в восточные страны-члены НАТО – Болгарию, Литву и Эстонию.

Испания отправит 14 истребителей в Болгарию и Румынию для укрепления восточного фланга НАТО из-за агрессивных действий России в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Испании.

В частности, Испания заявила, что шесть истребителей Eurofighter и 130 военных будут отправлены в Болгарию в период с середины ноября до начала декабря для обучения.

Видео дня

По данным Минобороны Болгарии, испанские истребители Eurofighter должны прибыть в Болгарию 1 ноября и до 23 декабря будут выполнять операции по охране воздушного пространства вместе с болгарскими ВВС.

Также в заявлении Минобороны Испании речь идет о развертывании восьми истребителей F18M и 130 военнослужащих ВВС в Румынии в период с декабря до марта 2023 года в рамках стратегии НАТО по "реагированию и сдерживанию".

Власти Испании сообщили, что система воздушного надзора дальнего действия была развернута в Румынии с 17 октября и может оставаться там до конца июня 2023 года.

После вторжения России в Украину Испания направила 12 истребителей в восточные страны-члены НАТО – Болгарию, Литву и Эстонию.

Силы НАТО в Европе-что известно

Численность Сил быстрого реагирования НАТО в 40 тысяч военных к следующему году должна быть увеличена до более 300 тысяч военных.

Лидеры Альянса в новой стратегической концепции признали, что Россия представляет прямую угрозу безопасности НАТО, поскольку стремится установить сферы влияния и прямого контроля с помощью принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии.

12 августа стало известно, что США отправят в Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию направят 2400 солдат 101-й воздушно-десантной дивизии.

3 сентября министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в страну прибыл американский стратегический бомбардировщик B-52, который может нести ядерное оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: