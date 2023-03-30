Попытки Орбана поставить Венгрию в максимальную зависимость от России в Кремле не оценили.

Россия внесла Венгрию в свой список "недружественных стран" за участие в общеевропейских санкциях и пригрозила Будапешту ответными мерами. Об этом заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в комментарии "РИА Новости".

Он отметил, что руководство Венгрии "демонстрирует прагматичную позицию" в своей внешней политике, но испытывает давление со стороны своих союзников по ЕС и НАТО.

"Факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры", — заявил посол.

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По словам Станиславова, введение санкций негативно отразилось на всех сферах сотрудничества Москвы и Будапешта – от экономики до человеческих контактов. При этом дипломат посетовал, что из-за санкций страдает работа российского посольства в Венгрии.

"Но мы остаемся оптимистами и даже на этом фоне продолжаем стремиться к конструктивному взаимодействию с Венгрией и держать каналы диалога открытыми", — подчеркнул Станиславов.

Война в Украине – позиция Венгрии

Среди всех членов ЕС и НАТО Венгрия ведет самую лояльную к России политику. И хотя Будапешт в самом деле присоединился к общеевропейским санкциям, в целом политика Орбана сильно віделяется на фоне других стран ЕС.

Так, правительство страны категорически отказалось предпринимать какие-либо шаги для уменьшения зависимости страны от российских нефти и газа и выбило для себя исключения в европейских нефтяных санкциях.

Также Венгрия блокирует санкции против российской атомной отрасли и отказывается участвовать в европейских проектах совместной помощи Украине. Кроме того, Венгрия оказалась одной из немногих стран Европы, кто категорически отказался помогать Украине оружием.

Венгрия блокирует перспективу членства Украины в ЕС и НАТО, а также вставляет палки в колеса процессу принятия в НАТО Швеции и Финляндии. Также правительство Венгрии призывает к немедленным переговорам по Украине, что выгодно Кремлю, так как позволит заморозить конфликт в наиболее выгодной для России точке.

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