Глава МИД страны считает, что подобные ограничения вредят европейской экономике.

Венгрию освободили от необходимости соблюдать "ценовой потолок" для российской нефти.

Как заявил в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, во время переговоров с ЕС о предельной цене на нефть представители страны "упорно боролись за интересы Венгрии".

"В итоге нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть. Сделав это снова, нам удалось защитить безопасность энергоснабжения нашей страны", – объявил глава МИД.

Видео дня

Сийярто также заявил, что введение потолка цен на российскую нефть и подобные меры якобы "больше всего вредят европейской экономике".

"Ценовой потолок" для российской нефти

3 декабря Совет Европейского Союза установил предельную цены на нефть из России, на уровне 60 долларов за баррель. Он начнет применяться с 5 декабря. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что это значительно сократит доходы России. Страны "Большой семерки" и Австралия таже согласовали введение аналогичного ограничения цены на нефть.

Часть стран Европы подчеркивали, что не считают ограничение цены достаточно эффективным стредством для сокращения доходов страны-агрессора. .

Президент Украины Владимир Зеленский также не поддержал это решение. По его словам, "не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста".

Вас также могут заинтересовать новости: