Эта страна стала единственной, которая выступила против совместного заявления.

Венгерский министр иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто заблокировал заявление ЕС в отношении ордера на арест российского президента Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом.

Об этом в комментарии изданию Index сообщило правительство страны. В заявлении отмечается, что глава МИДа не накладывал вето на совместное заявление относительно ордера на арест Путина, а "выступил против резолюции, которую главный дипломат ЕС Жозеп Боррель намеревался выдать от имени всех стран-членов ЕС".

"Сийярто выразил протест страны против таких действий", - уточняется в комментарии.

Видео дня

Венгерское правительство высказало мнение, что Боррель должен был только от своего имени выступить с заявлением по данному поводу, а не от имени всего Евросоюза.

Позиция Венгрии в отношении Украины

Власти Венгрии занимают откровенно антиукраинскую позицию. Страна всячески пытается поддерживать российские нарративы в Европе и действовать во благо Кремля.

В частности Венгрия все время усложняет или препятствует введению антироссийских санкций. А венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Украина не сможет выиграть войну против РФ, поэтому ей нужно обдумать другие варианты достижения мира.

Вас также могут заинтересовать новости: