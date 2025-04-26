По словам военных, странам Европы нужно учиться на уроках войны в Украине.

Великобритания смоделировала российскую атаку, чтобы увидеть нагрузку на свою противовоздушную оборону, если бы вторжение, которое произошло в Украину, было на территории Британии. Об этом пишет Business Insider.

По словам коммодора авиации Блайта Кроуфорда, результат "не был приятной картиной".

Он рассказал, что Центр подготовки воздушного пространства Великобритании, используя симуляционную систему Gladiator воссоздал ночь 24 февраля 2022 года в Украине и наблюдал за тем, как смоделированная атака происходит против Великобритании.

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Кроуфорд не рассказал детали результатов симуляции, однако стало понятно, что противовоздушная оборона Британии была прорвана. По его словам, симуляция стала суровым уроком.

"Мы годами стояли на западном краю Европы, чувствуя, что остальной континент стоит между нами и врагом. Но Украина заставила нас всех сесть, и это заставило нас переориентировать часть работы, которую мы выполняли в военном центре, на то, как бы мы решили подобную проблему, если бы подобный сценарий был направлен против Великобритании", - подчеркнул коммодор.

Кроуфорд отметил, что "за последние три года сценарий стал намного сложнее с точки зрения типов систем, которым мы должны быть в состоянии противостоять, а также с точки зрения их массы".

"Когда вы видите рои из сотен беспилотников, которые сейчас действуют в Украине, некоторые из них - приманки, некоторые - с боеприпасами на борту, вызов заключается в том, как вы боретесь с ними всеми или боретесь ли вы с ними всеми? Это вызов, который стоит перед всем Западом", - предупредил военный.

Коммодор добавил, что Украина является тревожным звонком, "где две страны с очень мощными интегрированными системами противовоздушной обороны сошлись лицом к лицу, и ни одна из сторон не достигла ни одной формы преимущества в воздухе, которая была краеугольным камнем воздушных операций в течение десятилетий".

Он отметил, что концепция воздушного превосходства значительно изменилась.

"Мы привыкли думать о нем как о превосходстве на всем театре боевых действий, которое можно достичь со временем. Теперь мы видим, что преимущество в воздухе переходит от окопа к окопу и от нуля до 50 футов (15 метров - УНИАН), а не обязательно является чем-то, что достигается по всему театру боевых действий", - объяснил Кроуфорд.

Несмотря на то, что атака на Британию была лишь симуляцией, коммандор подчеркнул, что западные страны должны учиться на уроках, которые происходят в Украине.

"Мы в Великобритании за последние несколько десятилетий сосредоточились на безопасности гарнизонов и предполагали, что нам безопасно действовать с домашней базы, потому что большинство войн, в которых мы участвовали, были за рубежом. Мы должны изменить это мышление и предположить, что отныне мы также находимся под угрозой и на домашней базе", - подытожил военный.

Подготовка Британии к возможной войне

Ранее издание The Times писало, что Украина тайно обучает британских военных борьбе с российскими дронами. В стране считают, что все британские войска должны пройти обучение по вопросам применения БпЛА на суше, на море и в воздухе так же, как раньше солдаты проходили обучение по артиллерии перед Первой мировой войной.

Также в Financial Times сообщали, что Великобритания тестирует микроволновое оружие против роя дронов. Отмечается, что всего во время испытаний "было отслежено, задействовано и уничтожено более 100 дронов".

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