Британия тестирует микроволновое оружие против роя дронов, - FT

Микроволновое оружие излучает широкий энергетический луч, способный сбивать сразу несколько целей, что делает его экономически выгодным.

Министерство обороны Великобритании испытало новую микроволновую систему RapidDestroyer, предназначенную для нейтрализации беспилотников, пишет Financial Times.

Разработанная консорциумом под руководством Thales, она использует мощные радиоволны для вывода из строя электроники дронов на расстоянии.

Во время последнего теста эта система уничтожила два роя по восемь беспилотников каждый. Всего во время испытаний "было отслежено, задействовано и уничтожено более 100 дронов", - сообщило министерство.

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Технология еще в разработке: RapidDestroyer монтируется на грузовике и потребляет большое количество энергии. Подобные разработки ведутся и в США: THOR от ВВС США и Leonidas от компании Epirus уже адаптированы для военного применения, в частности на кораблях.

На примере войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину дроны стали ключевым элементом боевых действий. По словам Романа Костенко, председателя оборонного комитета ВРУ, беспилотники "стали причиной или помогли до 80 процентов боевых потерь во время войны в Украине".

Недорогие, мобильные дроны в больших количествах сложно уничтожать традиционными средствами. Микроволновое оружие излучает широкий энергетический луч, способный сбивать сразу несколько целей, что делает его экономически выгодным. Однако оно имеет свои ограничения.

"Мощные микроволновые системы являются потенциально очень эффективным инструментом для защиты от большого количества беспилотников и, возможно, крылатых ракет", - отметил Джастин Бронк из Royal United Services Institute.

Но, по его словам, в условиях инфраструктуры или городских объектов такое оружие может вызвать побочные эффекты. Микроволновое оружие рассматривают и как часть системы противоракетной обороны. Например, ВМС США планируют в 2026 году испытать проект "Meteor", способный сбивать сверхзвуковые ракеты.

В контексте войны в Украине, где беспилотники сталкиваются со "стеной электронных помех", такая технология может стать критически важной. Один британский офицер заявил: "Это игра "меры против контрмер", добавив, что существуют способы защиты дронов от микроволн, в частности путем экранизации схем.

Дроны на войне: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, ВСУ получат на вооружение новые сверхлегкие беспилотники украинского производства. Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс В-1. Это сверхлегкие "бомберы" созданы для поражения скоплений живой силы, автомобильной и бронированной техники, военных объектов на линии боевого соприкосновения и в тылу врага.

Также недавно стало известно, что украинцы изготовили зенитный дрон, чтобы сбивать российские "шахеды". Председатель ОО "Аэроразведка" Ярослав Гончар отметил, что наши разработчики работают во всех направлениях, в том числе, чтобы нейтрализовать не только ударные, но и разведывательные дроны россиян. "Украинцы изготовили зенитный дрон, который будет работать против "шахеда", и мы уже довольно близко. Это происходит", - сказал он.

Кроме того, издание Business Insider сообщало, что Украина тестирует уникальные наземные роботы на оптоволокне, что позволяет обходить российские средства радиоэлектронной борьбы. Организация Brave1, которая координирует военные инновации, сообщила, что эти дроны уже привлекли внимание военных в Киеве благодаря их устойчивости к помехам.

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