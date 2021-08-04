Украина получит корабли после завершения ремонтных работ на судах.

Королевский военно-морской флот Великобритании в ближайшее время передаст Украине два противоминные корабля класса Sandown "Ремзи" и "Блайт", которые официально выведены из состава военно-морского флота Великобритании.

В дальнейшем они будут переданы Военно-морским силам Украины, сообщает пресс-служба Королевского флота Британии.

"Корабли противоминной защиты класса Sandown прошли долгий путь длиной в 175 тысяч миль в течение 21 года в случае "Ремзи" и 185 тысяч миль за 20 лет для "Блайт", поддерживая операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании или выполняя обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря", - сказано в сообщении.

Королевский флот Британии провел торжественную церемонию вывода из эксплуатации двух минных тральщиков. Соответствующие фото опубликовали в Twitter-аккаунте Королевского флота.

Корабли заменяются инициативой Project Wilton по внедрению автономных или беспилотных лодок и систем для добычи полезных ископаемых.

В ВМФ также сообщили, что корабли Украина получит после завершения ремонтных работ на судах.

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Автор: Олег Давыгора