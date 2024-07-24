Новое британское лейбористское правительство стремится к более глубоким военным связям с Германией и Францией.

Два крупнейших европейских донора военной помощи Украине - Германия и Великобритания - заключают оборонный пакт, поскольку растут опасения, что победа Дональда Трампа на ноябрьских выборах в США может означать катастрофу для европейской безопасности.

Опасения по поводу того, что Вашингтон может резко ограничить поддержку Украины в следующем году, только усилились после того, как кандидат от республиканской партии Трамп выбрал Дж. Ди Вэнса своим кандидатом на пост вице-президента, пишет Politico.

Вэнс неоднократно подчеркивал свое несогласие с тем, чтобы США выписывали так называемые "пустые чеки", чтобы помочь Киеву отразить российское вторжение.

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Великобритания является стойким сторонником Украины, и эта поддержка будет продолжаться и при новом левоцентристском лейбористском правительстве под руководством премьер-министра Кейра Стармера, который в этом месяце одержал убедительную победу на выборах.

Новое лейбористское правительство страны с большим энтузиазмом относится к налаживанию более глубокого сотрудничества в области обороны с европейскими союзниками, чем его консервативный предшественник, и быстро приступило к подписанию соглашения о сотрудничестве с Германией в среду.

В рамках тура по Европе, включая Францию, Польшу и Эстонию, продолжавшегося на этой неделе более 48 часов, министр обороны Великобритании Джон Хили заключил договор со своим немецким коллегой Борисом Писториусом в комплексе министерств Бендлерблок в Берлине.

Соглашение обязывает обе стороны активизировать промышленную координацию и совместные операции, но впереди еще многое предстоит сделать.

"Эти визиты дают четкий сигнал о том, что европейская безопасность будет первым приоритетом этого правительства в сфере внешней политики и обороны", - заявил Хили.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Великобритания и Германия являются двумя крупнейшими европейскими донорами помощи Украине, когда речь идет о военной помощи, и крупнейшими прямыми расходами на оборону, выделив 74,9 млрд евро и 66,8 млрд евро соответственно в 2023 году.

Через три недели своего пребывания на посту министра Хили заявил, что новый пакт "положит начало новым глубоким оборонным отношениям".

"Цели, изложенные в совместной декларации в среду... включают в себя укрепление оборонной промышленности Великобритании и Германии, усиление евроатлантической безопасности, повышение эффективности совместных операций, противодействие растущим вызовам безопасности, таким как киберсфера, и поддержку Украины", - заявили в министерстве обороны Великобритании.

Как Великобритания помогает Украине

Украина и Великобритания заключили соглашение о кредитной поддержке оборонных возможностей нашего государства.

Как отмечается в сообщении на сайте президента Владимира Зеленского, в его присутствии министры обороны Рустем Умеров и Джон Хили подписали Соглашение между правительствами стран об официальной кредитной поддержке в развитии оборонных возможностей Украины.

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