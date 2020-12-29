Гости вечеринки на правоохранителей не обращали внимания, хотя те пробовали их разогнать.

Сотня туристов отгуляли вечеринку на пляже Сиднея с грубыми нарушениями карантина. В предыдущие годы такие собрания иностранцев там были традицией.

Об этом пишет BBC Украина.

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Свидетели сняли десятки фото, на которых молодежь в купальниках, плавках без масок и в давке поют и танцуют. Такое поведение приезжих вызвало большое возмущение со стороны местных жителей, а впоследствии и австралийских политиков.

На место происшествия прибыли полицейские. Но гости вечеринки на правоохранителей не обращали внимания, хотя те пробовали их разогнать.

При этом в самом Сиднее в связи с новым появлением коронавируса возобновили карантинные мероприятия в канун Рождества. Власти мегаполиса ограничили праздничные сборы и заблокировали Северные пляжи.

В правительстве намекнули, что туристов, нарушивших карантин, могут депортировать.

"Если кто-то угрожает общественной безопасности или здоровью, их визу можно аннулировать", – заявил глава министерства иммиграции Алекс Хоук.

В Минздраве страны уже предупредили, что вечеринка может вызвать новую вспышку инфицирования коронавирусом.

Bronte beach parties... not so much social distancing going on... pic.twitter.com/3StFoCaWB8 — Peter Hannam (@p_hannam) December 25, 2020

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Автор: УНИАН