Сотня туристов отгуляли вечеринку на пляже Сиднея с грубыми нарушениями карантина. В предыдущие годы такие собрания иностранцев там были традицией.
Об этом пишет BBC Украина.
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Свидетели сняли десятки фото, на которых молодежь в купальниках, плавках без масок и в давке поют и танцуют. Такое поведение приезжих вызвало большое возмущение со стороны местных жителей, а впоследствии и австралийских политиков.
На место происшествия прибыли полицейские. Но гости вечеринки на правоохранителей не обращали внимания, хотя те пробовали их разогнать.
При этом в самом Сиднее в связи с новым появлением коронавируса возобновили карантинные мероприятия в канун Рождества. Власти мегаполиса ограничили праздничные сборы и заблокировали Северные пляжи.
В правительстве намекнули, что туристов, нарушивших карантин, могут депортировать.
"Если кто-то угрожает общественной безопасности или здоровью, их визу можно аннулировать", – заявил глава министерства иммиграции Алекс Хоук.
В Минздраве страны уже предупредили, что вечеринка может вызвать новую вспышку инфицирования коронавирусом.
Bronte beach parties... not so much social distancing going on... pic.twitter.com/3StFoCaWB8— Peter Hannam (@p_hannam) December 25, 2020
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