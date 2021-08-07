Протесты в Беларуси вспыхнули в августе 2020 года.

Белый дом вскоре объявит о новых санкциях против режима Александра Лукашенко в связи с политическими преследованиями его противников.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированный источник в Конгрессе.

О своих намерениях Вашингтон, по словам собеседника, объявит в понедельник – в годовщину начала протестов против Лукашенко.

Телеканал ссылается на заявление оппозиционерки Светланы Тихановской, которая, находясь с визитом в США, рассказала детали этих ограничений.

Читайте такжеВ Беларуси суд арестовал на три месяца лидера оппозиционной партииТихановская заявила, что передала администрации Байдена перечень тех целей, которые она хотела бы видеть под санкциями. Это компании, монополизированы Лукашенко и его соратниками, включая Беларуськалий, нефтяные и сталелитейные заводы.

CNN обратился за комментарием в Госдеп, Совбез США и Минфин.

Протесты в Беларуси вспыхнули в августе 2020 года. Тогда на улицы городов вышли миллионы граждан, которые требовали пересчета голосов за кандидатов в президенты. Граждане считали очередную победу Лукашенко сфальсифицированной.

В ответ власти жестко подавили демонстрации, а против оппозиции и участников акции политические преследования продолжаются до сих пор. Так, еще 23 мая в аэропорту Минска принудительно посадили пассажирский самолет с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, самого парня задержали и допрашивали.

Это спровоцировало новые санкции против режима. Ряд стран мира не признают за Лукашенко статуса президента.

Автор: Яна Ставская