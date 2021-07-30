Ранее Лукашенко со словами "зачем нам там держать кучу дипломатов" поручил обратить внимание на диппредставительства в Европе.

Александр Лукашенко уволил Александра Михневича с должности постоянного представителя Беларуси при Европейском Союзе, Европейском сообществе по атомной энергии и по совместительству при Организации Североатлантического договора.

Об этом сообщает пресс-служба президента Республики Беларусь.

Он также освободил Михневича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Бельгии и по совместительству в Люксембурге в связи с выходом в отставку, подписав 29 июля соответствующий указ №296.

Беларусь и Евросоюз: санкции и дипломатические вопросы

Ранее Лукашенко поручил "серьезнейшим образом" подойти к вопросу кадрового комплектования белорусских диппредставительств в Европе.

"Роман Александрович и Игорь Петрович (премьер-министр Роман Головченко и глава Администрации Президента Игорь Сергеенко - УНИАН), надо серьезнейшим образом посмотреть на наши диппредставительства в Европе. Вы, как бывший дипломат (речь о Головченко - УНИАН), я часто вам об этом говорю, знаете это не понаслышке. Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, ну, она не просто отсутствует, она во вред государству", - заявил Лукашенко 20 июля на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе.

"Если там надо один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Пойдет - добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти. Что мы щеки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства. ... Сегодня как никогда важно работать там, где нас ждут, где создан серьезный задел. Кстати, в отличие от сытой и уютной Европы, заблудших среди наших дипломатов в этих странах, на которые мы ориентируемся сейчас, вообще единицы. Потому что там люди заняты настоящим делом, показывают результат, а не бегают по митингам и не постятся в деструктивных социальных сетях", - добавил Лукашенко.

Читайте такжеБеларусь закрыла границу для украинцев: как туда можно попастьС 2020 года Европейский союз применил в отношении Беларуси ряд экономических санкций, в частности, в связи с подавлением мирных протестов, фальсификацией результатов президентских выборов, ростом числа нарушений прав человека, а также из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и задержания Романа Протасевича.

В июне 2021-го Министерство иностранных дел Беларуси вызвало руководителя представительства ЕС в Минске Дирка Шюбеля и в ответ на европейские санкции заявило о нескольких шагах:

Беларусь прекращает участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство»;

Беларусь начинает реализацию процедуры прекращения действия соглашения о реадмиссии с ЕС (таким образом, Беларусь фактически отказалась принимать обратно мигрантов, перешедших границу ЕС со стороны Беларуси);

Беларусь запрещает въезд в страну представителям европейских структур и лицам из Евросоюза, которые способствовали введению санкций.

Читайте также"Дружеская помощь": Украина подарит Литве колючую проволоку для защиты от нелегалов из БеларусиКроме того, МИД тогда отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС для консультаций и рекомендовал постоянному представителю ЕС в Минске выехать для консультаций в Брюссель.

После введения очередных санкций Лукашенко в июле заявлял, что Беларусь проводит диверсификацию в экономике, а с ЕС она и раньше не очень торговала.

"Мы работаем на своих рынках, как это было. Благодаря тому, что мы не порвали связи, нам удается в это очень сложное время как-то карабкаться в экономике. Мы выдержим", - отметил он.

Также недавно, в июле, министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что ее страна не станет отправлять нового посла в Беларусь, так как не расценивает Александра Лукашенко как законного президента.

Автор: Катерина Комолова