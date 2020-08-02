Задержанные в Беларуси "вагнеровцы" заявили, что ехали в Турцию "осмотреть собор Святой Софии"

В ходе допросов российские боевики дают противоречивые показания.

Несколько членов российской ЧВК «Вагнера», которых ранее задержали в Беларуси, заявили следователям, что они через Минск направлялись в Стамбул, где собирались «осмотреть собор Святой Софии».

Читайте такжеВ Беларуси взяли под стражу боевиков ЧВК "Вагнера"Об этом рассказал председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает «Белтелерадиокомпания».

«Надо сказать, что в ходе допросов они дают самые противоречивые показания, в частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей, остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита в иные страны. Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть собор Святой Софии», – отметил он.

При этом Носкевич назвал вылет в Турцию – спланированным заранее алиби, так как до аэропорта группа так и не доехала, хотя билеты были. Вместо этого сначала заселилась в минскую гостиницу IBB, где заранее были забронированы номера.

При выселении из этой гостиницы россияне оповестили ее сотрудников, что уезжают в аэропорт, а на самом деле переехали в санаторий «Белорусочка», где их в итоге и задержали.

Выяснились и другие подробности. В одном из мессенджеров была создана специальная группа. В ней старший осуществлял координацию действий подчиненных: от распорядка дня, переклички, времени общего сбора, туда же поступил приказ сжечь старые билеты на территории санатория.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Беларуси задержали российских боевиков из ЧВК «Вагнера», 32 человека под Минском и еще одного - на юге страны. Среди них были те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Правоохранительные органы Беларуси сообщили, что им поступила информация о прибытии свыше 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех – три больших тяжелых чемодана, загрузку которых транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Беларусь просит украинские власти проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

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