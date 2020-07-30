Это все инсинуации: в Кремле отреагировали на задержание "вагнеровцев" в Беларуси

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявляет, что у российских властей пока нет полной информации о произошедшем.

В Кремле заявили, что пока нет информации в чем конкретно обвиняют задержанных в Беларуси бойцов ЧВК «Вагнера».

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Сегодня наш посол общается с МИД и с коллегами в Минске, поэтому рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло. Безусловно, мы рассчитаем на то, что права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере», - сказал Песков.

По его словам, у российских властей пока нет полной информации о произошедшем.

«Пока мы можем констатировать следующее: мы знаем, что 33 российских гражданина были задержаны вчера в Беларуси, 200 человек находятся еще в розыске. Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания, нам об этом ничего не известно», - отметил пресс-секретарь Путина.

Он заявил, что в Кремле «видят и слышат» официальные заявления представителей Минска о том, что россияне имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Беларуси в преддверии президентских выборов.

«Другой какой-либо информацией мы не располагаем», - утверждает Песков.

«Можно также добавить, что уже появились инсинуации о том, что это какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Беларуси. Конечно, это ничто, кроме инсинуаций. Россия и Беларусь - это союзное государство, это союзники, ближайшие партнеры, поэтому, конечно, об этом не может быть и речи. Но, безусловно, этот инцидент с задержанием россиян подлежит прояснению. Мы надеемся, что мы получим информацию, которая поможет разобраться», - сказал он.

При этом он заметил, что телефонный разговор между президентами России и Беларуси по ситуации с задержанием россиян в Минске пока не планируется.

«Пока в планах нет. Вы понимаете, что между Минском и Москвой много каналов общения, самые разные каналы общения, в том числе и по линии правоохранительных ведомств. Поэтому будем надеяться, что этих каналов будет достаточны для того, чтобы прояснить ситуацию», - подытожил Песков.

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Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали возле Минска 32 российских боевика из ЧВК «Вагнер» и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Белорусские власти утверждает, что задержанные связаны с частной военной компанией «Вагнер». По ним уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.

В Кремле заявили, что Россия не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси бойцов частной военной компании «Вагнер», а самых военных компаний в России юридически нет.

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