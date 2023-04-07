Его задержали и направили на обследование в психиатрическое отделение.

В здании Минобороны России в центре Москвы снова неспокойно. Сегодня, 7 апреля, мужчина с пистолетом пытался проникнуть на территорию ведомства.

"Инцидент произошел на КПП возле главного здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Мужчина в неадекватном состоянии с пистолетом пытался проникнуть на территорию министерства. При этом он громко кричал и размахивал руками. Нарушителя оперативно задержали, мотив поступка он объяснить не смог", - сообщили пропагандистскому изданию ТАСС у силовых структур.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, мужчина взял с собой пневматическое оружие, однако точнее станет известно после экспертизы. На россиянина составили протокол по статье о мелком хулиганстве, его направили на обследование в психиатрическое отделение.

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Инциденты в государственных учреждениях РФ

16 марта произошел пожар в здании ФСБ в Ростовской области. Сначала заявляли о "коротком замыкании", однако впоследствии стало известно, что пожар возник, когда силовики пытались разобрать украинский дрон.

Вечером 5 апреля загорелась здание Минобороны РФ в центре Москвы. Причиной пожара в здании Минобороны в центре Москвы официально стал "аварийный режим электросети".

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