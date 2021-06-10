В салоне автобуса на момент трагедии находилось 17 человек.

По меньшей мере девять человек погибли вследствие падения пятиэтажного здания в Южной Корее.

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что дом упал на пассажирский автобус. В салоне общественного транспорта на момент трагедии находилось 17 человек.

Известно, что восемь пострадавших получили травмы.

Специалисты разбирают завалы, продолжаются поиски выживших, которые могли оказаться в ловушке. С места происшествия эвакуировали всех граждан.

Видео очевидцев подтверждает, что здание рухнуло прямо на автобус, который тогда остановился под домом.

Свидетели отметили в комментарии журналистам, что почувствовали толчки, как будто "земля тряслась".

"Я не мог отчетливо увидеть дорогу, словно она была окутана в густой туман. Я проверил систему видеонаблюдения, чтобы узнать, что здание упало на автобус", – пояснил СМИ владелец близлежащего магазина Ян Ик-Чжэ.

В 1995 году в Сеуле упал универмаг Сампун, в результате чего тогда погибли более 500 человек.

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Автор: Яна Ставская