Около 15 человек получили ранения, один из них серьезно пострадал.

В Японии неизвестный мужчина напал на пассажиров метро в Токио с ножом. Сначала он изрезал людей, а затем поджег поезд. Пассажиры в панике вылазили из окон вагона.

Об этом сообщает издание Kyodo.

Так, неизвестный мужчина устроил поножовщину в поезде на линии Кейо в метрополитене Токио. Инцидент произошел в вагоне, который следовал на самую загруженную станцию метро в мире - в Синдзюку.

Мужчина успел ранить около 15 человек. СМИ Японии сообщают, что один пассажир получил серьезные травмы. После поножовщины неизвестный поджег поезд. Источники в правоохранительных органах Токио утверждают, что мужчина применил соляную кислоту.

Читайте такжеВ Калифорнии расстреляли эротический бал в честь ХэллоуинаПассажиры были в панике. Сначала они убегали от мужчины с ножом, а когда в вагоне произошло возгорание - они ничего не видели из-за дыма. Люди пытались выйти из поезда, некоторые вылазили из окон и помогали другим пассажирам спастись.

Мужчину уже задержали. Его мотивы пока что не сообщаются. Полиция начала расследование, однако пока что информации о точном количестве пострадавших нет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что машинист метро в Харькове жестко "проучил" неадекватного пассажира и попал на видео. Пьяный хулиган приставал к людям и ударил зеркало у кабины, за это его "наказали" кулаками.

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Автор: Полина Кузенко