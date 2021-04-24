Палестинская молодежь была возмущена карантинными ограничениями на сборы в священный для мусульман месяц.

В Восточном Иерусалиме вторые сутки наблюдается напряжение после столкновений палестинцев с израильской полицией во время празднования Рамадана. Столкновения спровоцировали ракетный обстрел из Сектора Газа и протесты в палестинских городах на западном побережье.

Об этом пишет Reuters.

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Напряженность в городе выше, чем обычно, после протестов палестинской молодежи, возмущенной карантинными ограничениями на сборы в священный для мусульман месяц, и со стороны израильтян, разгневанных недавними палестинскими нападения на религиозных евреев.

Полиции в четверг в основном удалось удержать демонстрантов, когда многие ультраправые участники скандировали: «Смерть арабам». Однако аресты и травмы вызвали напряженность, что в ночь с пятницы и субботу вылилась в новую схватку между палестинцами и силовиками Израиля – у Священной стены.

Палестинцы забросали камнями полицию, а также повредили здание израильского суда и разбивали камеры видеонаблюдения.

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Автор: Яна Ставская