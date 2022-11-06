МИД Румынии также раскритиковал Россию за войну против Украины.

Румыния отвергла утверждения президента Российской Федерации Владимира Путина, которые наводят на мысль о том, что страна якобы имеет территориальные претензии к Украине.

Министерство иностранных дел Румынии в своем заявлении также роскритиковало Кремль за вторжение в Украину. В ведомстве подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"Министерство иностранных дел Румынии отвергает утверждения, высказанные президентом Российской Федерации в речи по случаю Дня народного единства, которые ошибочно наводят на мысль о территориальных претензиях Румынии к Украине. МИД отмечает, что агрессивная война, начатая Россией 24 февраля, является серьезным и грубым нарушением принципов международного права, в частности суверенитета и территориальной целостности Украины" , – говорится в заявлении.

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Война в Украине: роль Румынии

Румыния поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

Так, в августе 2022 года Румыния передала Вооруженным силам Украины пятый пакет военной помощи. Туда вошли боеприпасы, стрелковое оружие и запчасти для военного оборудования.

Ранее министр обороны Румынии Василе Динку выступил с заявлением о том, что западные страны должны вести переговоры с Россией об окончании войны, даже если они закончатся замороженным конфликтом.

Вскоре после скандального заявления Динку подал в отставку. Он подчеркнул, что его решение подать в отставку связано с тем, что он считает невозможным его сотрудничество с президентом Румынии, верховным главнокомандующим армии.

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