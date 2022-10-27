Книга для школьников была переполнена российской пропагандой.

В венгерском школьном учебнике по географии для 8 класса обнаружили российскую пропаганду. В книге войну России против Украины называют "гражданским конфликтом", который раздувают РФ, Евросоюз и США.

Об этом сообщает InfoPost.

Так, авторы учебника убеждают венгерских школьников в том, что в Украине идет "гражданская война". При этом указано, что Россия наверняка не причастна к войне.

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Кроме того, в учебнике есть рисунок, на котором Украину разрывают российский медведь и мужчины в символике США и ЕС. Школьникам же задают вопрос: "Кому (из них) должна принадлежать Украина?"

Данная информация вызвала волну возмущения в адрес Венгрии. В результате государственный секретариат образования поручил изъять с онлайн-учебника скандальную страницу.

По словам главы Украинской ассоциации "Единство" Виктории Петровской, госсекретариат не обращался с проектом новой редакции.

"Из разговора с представителями правительственного кабинета образования, нам кажется, что до этой части учебника восьмиклассники дойдут в феврале-марте", - указала Петровская.

Отмечается, что это учебник утвердили еще в 2018 году.

Позиция Венгрии по войне в Украине - что известо

Нынешнйи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан известен дружбой с президентов РФ Владимиром Путиным и своей пророссийской позицией. Он неоднократно мешал введению санкций в отношении Москвы.

Кроме того, в сентябре он призвал ЕС отменить все санкции против РФ до конца года, потому что якобы ограничения, а не политика Путина привели к экономическим проблемам, энергетическому кризису и инфляции в ЕС.

7 сенября стало известно, что в Венгрии государственный центр разработал учебник географии для 8-го класса, переполненный антиукраинской пропагандой и искаженными фактами, который способен настроить школьников на враждебное отношение к Украине.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины потребовало скорейшего исправления ложной информации в учебнике по географии.

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