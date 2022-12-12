Он поужинал в компании двух женщин. Все разговаривали на русском.

В Вене видели мужчину, похожего на директора службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

Как сообщает украинский журналист-расследователь Михаил Ткач, мужчина, похожий на Нарышкина, поужинал в ресторане "Regina Margherita" в центре Вены. Компанию ему составили две женщины.

"Источники сообщают, что компания разговаривала на русском. Если это Нарышкин, то каким образом он попал в страну ЕС? Нарышкин под санкциями ЕС еще с 2014 года за Крым. Официально ему запрещен въезд в ЕС", - написал Ткач.

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Заявления Нарышкина о войне в Украине

Нарышкин крайне часто появляется в публичном пространстве в последнее время, но каждый раз удивляет абсурдными заявлениями и обвинениями. Недавно он выдал новый фейк о Польше и якобы ее захватнических целях в отношении западных областей Украины. Он заявил, что "Польша форсирует подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей".

Нарышкин заявил, что три западные регионы Украины якобы станут "щедрой компенсацией от Украины за военную помощь и предоставление крыши над головой беженцам".

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