По версии СВР РФ, поляки уже готовят референдумы в трех западных областях.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин издал новый фейк о Польше и якобы ее захватнических целях в отношении западных областей Украины. Он заявил, что "Польша форсирует подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей".

В интервью пропагандистскому "РИА Новости" Нарышкин заявил, что три западные регионы Украины якобы станут "щедрой компенсацией от Украины за военную помощь и предоставление крыши над головой беженцам".

Глава СВР заявил, что польское руководство "нацелено действовать инициативно и настойчиво из-за опасений, что старшие партнеры по НАТО в зимние месяцы попытаются договориться с Москвой, несмотря на интересы не только украинцев, но и поляков.

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"Президент Польши Дуда дал профильным службам указание оперативно подготовить официальное обоснование польских претензий на Западную Украину", - заявил Нарышкин.

По его словам, "точка отсчета в проведенных архивных исследованиях - Волынская резня". Нарышкин заявил, что польское руководство намерено провести на Западной Украине "референдумы для обоснования своих претензий на украинские земли". Как "пробный шар" польские спецслужбы якобы слили украинским СМИ сведения о якобы готовящемся в Львовской области плебисцита на тему присоединения к Польше. Реакцию значимых региональных игроков и простых граждан "тщательно отследят и проанализируют". Вместе с тем представитель страны-оккупанта "предостерег" Варшаву от попыток аннексировать украинские земли.

"Хотим заранее предостеречь поляков от поспешного проведения ложных аналогий и призвать к более тщательному изучению своей истории. Напомним, она наполнена горькими примерами столкновений польских и украинских националистов. Может, не стоит снова наступать на те же грабли?" - выдал Нарышкин.

Фейки российской пропаганды о Польше

Российские пропагандисты активно зомбируют население, создавая миф о том, что Россия воюет не только с Украиной, но с НАТО. Недавно пропагандисты привлекли к зомбированию своего населения "тяжелую артиллерию": экстрасенсов, тарологов и конспирологов. "Эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", а Украины не будет, а Запад "распадется".

Впоследствии россияне призвали поставить Польшу на первое место в очереди на "денацификацию" после Украины.

Этому подыгрывал и белорусский диктатор Александр Лукашенко. В частности, он заявил, что российский президент Владимир Путин не готовит наносить ядерный удар по Украине, в то же время в "провокациях" применить ядерное оружие обвинил Польшу.

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