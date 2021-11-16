В полиции подчеркивают, что ни одна из групп беженцев не пересечет границу страны.

Во время штурма нелегалов белорусско-польской границы во вторник, 16 ноября, пострадали семеро польских правоохранителей.

Об этом сообщает полиция Польши в Twitter.

Одна полицейская доставлена в больницу с травмой головы, пятерых госпитализировали с травмами рук и ног.

Полицейские получили травмы от камней, которыми их забрасывали мигранты.

Читайте такжеМакрон-Путину: Франция готова защищать Украину в случае агрессии РоссииСейчас ситуация на белорусско-польской границе находится под контролем и более серьезных инцидентов польские службы не зафиксировали.

В полиции подчеркивают, что ни одна из групп беженцев не пересечет границу страны.

Как писал УНИАН, группа нелегалов попыталась взять границу штурмом. Мигранты бросали в военных Польши камни и предметы с зажигательной смесью, а те в ответ применили водометы.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу.

Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС – таким образом официальный Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовку к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября глава МВД Денис Монастырский заявил, что граница с Беларусью дополнительно охранять 8,5 тысячи военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Яна Ставская