Словацкий премьер исключил поставки Украине оружия и боеприпасов с государственных складов и армии.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит в военное завершение войны, которую Россия развязала против Украины. По его словам, она ведет лишь к "ненужному кровопролитию без результатов".

"Исключил поставки оружия и боеприпасов с государственных складов и армии. Мы не верим в военное решение конфликта в Украине, потому что оно ведет лишь к ненужному кровопролитию без результата", – написал словацкий политик на своей странице в Facebook, подводя итоги телефонного разговора с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Также Фицо добавил, что "подтвердил заинтересованность Словакии в оказании помощи Украине в гуманитарной и гражданской сферах". В то же время словацкий премьер подчеркнул, что Словакия и в дальнейшем будет запрещать импорт украинского зерна.

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"Наши национальные интересы иногда сталкиваются с интересами Украины, поэтому я подтвердил, что мы и в дальнейшем будем запрещать импорт украинской сельскохозяйственной продукции на территорию Словакии, потому что мы будем идти против наших собственных фермеров", – пояснил он.

Кроме того, Фицо сообщил, что Словакия готова оказывать Украине помощь в сфере денуклеаризации, поставлять для этого специальное оборудование (например, Bozenas и т.д.). Также словацкий премьер заявил о готовности сотрудничать в энергетической сфере, в том числе в мониторинге гражданских ядерных объектов, и оказывать Украине гуманитарную помощь.

Он также анонсировал встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Она должна состояться в начале 2024 года на словацко-украинской границе. По словам Фицо, темой встречи станет сотрудничество стран в вышеупомянутых отраслях.

Позиция Словакии относительно войны в Украине

После того, как на парламентских выборах в Словакии одержала победу пророссийская партия под управлением Роберта Фицо, риторика страны по помощи Украине существенно изменилась. В частности, Фицо почти сразу заявил, что Словакия не будет передавать Украине вооружение для защиты от российской агрессии.

Ранее Фицо назвал войну РФ против Украины "замороженным конфликтом", который нельзя решить путем предоставления оружия украинской армии. При этом он заявил, что хотел бы, чтобы Киев и Москва сели за стол переговоров.

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