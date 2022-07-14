Развязанная Россией война в Украине вызывает проблемы во всем мире.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что война, которую развязала Россия против Украины, вызывает негативные последствия во всем мире. Поэтому официальным лицам РФ не будет места на встрече финансовых руководителей Большой двадцатки на этой неделе.

Об этом сообщает Reuters.

Йеллен на пресс-конференции в кулуарах встречи G20 призвала мировое сообщество привлечь Россию к ответственности за войну, а также ее влияние на цены на энергоносители и ухудшение продовольственной безопасности.

Министр финансов США уклонилась от вопроса о том, уйдет ли она после выступления российских официальных лиц, как делалось ранее во время последней такой встречи в Вашингтоне в апреле. В то же время она пообещала, что осудит вторжение России в Украину "самым решительным образом".

"Думаю, я ясно дала понять, что участие России в этих встречах не может быть обычным делом", - подчеркнула Йеллен.

Она добавила, что с нетерпением ждет встречи с министром финансов Украины на встречах.

Напомним, ранее на саммите G20 министры иностранных дел мощнейших экономик мира устроили бойкот Лаврову.

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