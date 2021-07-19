Он провел около 15 минут в зале Сената.

В США впервые приговорили к тюремному заключению участника штурма Капитолия.

Об этом пишет CNN.

38-летнего жителя Флориды Пола Ходжкинса приговорили к восьми месяцам тюремного заключения.

В прошлом месяце он признал себя виновным в препятствовании работе Конгресса - в частности, подсчету голосов выборщиков, который он помог отложить 6 января.

Читайте такжеСпас жизнь пачкой чипсов: в США коп оригинально помог раненому (видео)Он провел около 15 минут в зале Сената в рубашке Дональда Трампа и с флагом.

Министерство юстиции просило для Ходжкинса 1,5 года.

В прокуратуре заявили, что такой срок сдержит политическое насилие в будущем и предупредит "людей, которые, возможно, подумывают о втором акте" после штурма.

Окружной судья Рэндольф Мосс сказал, что Ходжкинс совершил серьезное преступление против демократии, но заслуживает некоторой снисходительности, потому что он признал себя виновным "исключительно рано", не был причастен к насилию и принес "искренние" извинения.

Штурм Капитолия

6 января в Вашингтоне сотни сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

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Автор: Людмила Жерновская