После инцидента самолет с 241 человеком на борту смог успешно вернуться и приземлиться в аэропорту Денвера.

У пассажирского самолета Boeing 777 после вылета из аэропорта Денвера (США) оторвалась вся обшивка правого двигателя, ее обломки упали на жилые районы, а сам двигатель загорелся.

На борту самолета находился 231 пассажир и 10 членов экипажа, сообщает BBC.

После инцидента лайнер смог успешно вернуться и приземлиться в аэропорту Денвера. Сообщений о пострадавших не поступало.

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Рейс авиакомпании United Airlines направлялся в Гонолулу. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что у самолета отказал правый двигатель.

Полиция города Брумфилд опубликовала фотографии того, что, по-видимому, является передней частью гондолы двигателя, лежащей на лужайке перед одноэтажным жилым домом в одном из районов. Полиция также призвала жителей не трогать обломки.

На опубликованном видео видно, что двигатель лишился всей обшивки, а не только передней части, и загорелся.

Авиакомпания United Airlines подтвердила отказ двигателя после вылета. В ее заявлении сказано, что Boeing 777 благополучно вернулся в аэропорт вылета. В качестве меры предосторожности он был встречен аварийными бригадами, о травмах у пассажиров и членов экипажа не сообщалось.

На данный момент неизвестно, что стало причиной неисправности двигателя. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование.

Один житель Брумфилда сказал CNN, что видел, как обломки падали с самолета, и укрылся со своими детьми.

По его словам, поначалу казалось, что медленно планирует что-то не очень большое и тяжелое, и только потом стало ясно, что упали "огромные куски металла".

@broomfieldnews@BroomfieldPD@9NEWS we were at the dog park when we heard the loud boom from the airplane and pieces of the plane started falling pic.twitter.com/9nRg3UgUmV — Claire Armstrong (@BAREESTHETICSCO) February 20, 2021

Местная жительница Клэр Армстронг сказала телеканалу Fox News, что была в парке для собак, когда услышала громкий грохот в небе и увидела, как начали падать обломки. Она и другие посетители парка смогли благополучно добраться до укрытия.

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Автор: Александр Топчий