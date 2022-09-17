США надеялись, что санкции настроят общественное мнение жителей РФ против войны.

В США считают, что санкции против Российской Федерации действуют слишком медленно.

Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Как отметил один из собеседников телеканала, Соединенные Штаты "надеялись, что санкции быстро задушат российскую военную машину в Украине, что усложнит Кремлю поддержку его усилий на поле боя".

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Также у них был расчет, что санкции настроят общественное мнение жителей РФ против войны, когда повседневная жизнь россиян значительно усложнится.

Теперь же, отмечает CNN, американские чиновники прогнозируют, что самые суровые последствия санкций, вероятно, материализуются не раньше начала 2023 года.

"Российской экономике и поколениям россиян будет нанесен долгосрочный ущерб. Россия заплатит очень высокую цену в течение длительного периода времени", - заявил директор ЦРУ Билл Бернс.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 22 человек и двух организаций, которые поддерживают развязанную Россией войну против Украины: они коснулись Кадырова и его семьи.

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