Бриджит Бринк считает ужасными массовые захоронения в Изюме Харьковской области.

Зверства армии Российской Федерации в Изюме на Харьковщине должны укрепить коллективную поддержку Украины.

Об этом посол Соединенных Штатов Америки Бриджит Бринк написала в Twitter.

"Ужасные новости о массовом захоронении в Изюме должны укрепить нашу коллективную решимость привлечь Россию к ответственности за ее зверства и поддержать Украину в ее усилиях защитить свою Родину и освободить ее граждан, которые невероятно страдают от российских войск", - подчеркнула Бринк.

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Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

Сегодня, 16 сентября, глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 пыточных. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.

Как заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, среди тел, которые были эксгумированы на месте массового захоронения в Изюме, 99% с признаками насильственной смерти.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

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