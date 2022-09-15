Ранее ему запретили въезд в Соединенные Штаты.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 22 человек и двух организаций, которые поддерживают развязанную Россией войну против Украины.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Среди тех, кто попал под санкции, Рамзан Кадыров и члены его семьи", - отметил он.

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На сайте Министерства финансов США отмечается, что Кадыров накопил огромное богатство благодаря своим близким отношениям с Владимиром Путиным.

"Лидер Чеченской Республики в России и жестокий военачальник, о котором сообщалось, что он связан с предыдущими случаями пыток и убийств, мобилизовал чеченцев на войну в Украине. Публично называя себя пехотинцем Путина, Кадыров был повышен до звания генерал-лейтенант за свою роль в дальнейшем вторжении России в Украину. Союзные Кадырову чеченские подразделения действовали в Буче, где российские войска разрушали дома. Кадыров вербует для участия в военных действиях России через клубы смешанных единоборств, что позволяет ему и его подразделениям продолжать свою деятельность в Украине", - говорится в сообщении.

Под санкции попали:

Медни Мусаевна Кадырова - одна из жен Кадырова.

Фатима Шайхиевна Хазуева - одна из жен Кадырова.

Аминат Ахмадова - одна из жен Кадырова.

Айшат Рамзановна Кадырова - старшая из взрослых дочерей Кадырова, занимается культурной деятельностью в Чечне.

Карина Рамзановна Кадырова - одна из взрослых дочерей Кадырова и руководитель учебного заведения в Чечне.

Табарик Рамзановна Кадырова - одна из взрослых дочерей Кадырова.

Как известно, в 2020 году Соединенные Штаты Америки запретили ему, его жене и двум дочерям въезд в связи с причастностью Кадырова к грубым нарушениям прав человека в Чеченской Республике.

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