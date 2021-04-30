В США самоубийца спрыгнул с балкона и упал на прохожую, в результате чего они оба погибли.
Об этом сообщает Inside Edition.
По данным издания, несчастный случай произошел в понедельник в 19:25 в центре Сан-Диего. 29-летняя Тейлор Кале шла по улице с парнем, с которым у нее только недавно завязались романтические отношения. В это время с девятого этажа выпрыгнул мужчина в возрасте от 20 до 30 лет и приземлился прямо на нее.
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Находившиеся поблизости полицейские пытались реанимировать Кале, но она скончалась на месте от полученных травм. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала травма головы.
Самого виновника происшествия доставили в больницу, где он позже также скончался. Парень Кале не пострадал.
«Жизнь очень непредсказуема и очень драгоценна», - сказал San Diego Tribune Сержант полиции Сан-Диего Дэйв Ю.
Тейлор Кале не дожила до своего 30-летия всего несколько дней.
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