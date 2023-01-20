Писториус подчеркнул, что ему "ничего неизвестно об этой связи".

Новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка Украине немецких танков Leopard 2 не должна быть привязана к передаче Штатами американских танков M1 Abrams.

Во время интервью немецкому каналу ARD Писториус в ответ на вопрос, готова ли Германия поставлять Украине танки Leopard лишь в том случае, если США поставят боевые танки Abrams, подчеркнул, что ему "ничего неизвестно об этой связи".

В то же время на вопрос, будет ли Германия поставлять боевые танки без США, Писториус отметил, что это канцлер Олаф Шольц обсуждает с президентом США Джо Байденом.

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"Я абсолютно уверен, что мы получим решение по этому вопросу в ближайшие несколько дней. Но сегодня я не могу сказать вам, какой вид оно будет иметь", – подчеркнул он.

Танки Leopard 2 для Украины: последние новости

Польский генерал Вальдемар Скшипчак, танкист по специальности, заявил, что танки Leopard 2 – практически совершенное оружие. Он объяснил, что Украине нужно создать "танковый кулак".

Кроме того, говоря о планах передать Украине танки Leopard, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий отметил, что согласие Германии не является обязательным условием.

Военный эксперт Алексей Гетьман сказал, что немецкие танки Leopard 2 входят в перечень лучших танков мира. Он подчеркнул, что это "икона стиля".

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