США продолжают работать с другими партнерами и союзниками, чтобы понять, что еще можно дать Украине.

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх объяснила, почему США не передают Украине танки M1 Abrams. Она подчеркнула, что на сегодняшний момент предоставление нашей стране этого вооружения "просто не имеет смысла".

"Как вы знаете, мы предоставили Bradley, мы видим, как другие страны активизируются и продолжают передавать Украине оборудование и материалы, которые они могут", – цитирует Сингх CNN.

Также она прокомментировала заявление немецкой стороны о том, что Германия не будет предоставлять Украине танков, пока этого не сделают США.

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"В конце концов, это решение Германии. Это их суверенное решение относительно того, какую помощь по безопасности они окажут. Поэтому мы не сможем с ними говорить (про Abrams), но я думаю, что мы, безусловно, делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в том, что им нужно", – подчеркнула представитель Пентагона.

Сингх также добавила, что США продолжают работать с другими партнерами и союзниками, чтобы понять, что еще можно оказать Украине. По ее словам, в этом вся суть завтрашней встречи в формате "Рамштайн".

Танки для Украины

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что во время встречи министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии несколько стран объявят об отправке танков Leopard 2 в Украине. По его словам, общее количество бронетехники, о которой объявят на завтрашней встрече, достигнет сотен.

В то же время в Бундестаге не поддержали предложение консерваторов проголосовать за поставки танков Leopard в Украину. Этот вопрос немецкие депутаты рассмотрели 19 января.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с Байденом выразил позицию, что Германия может согласиться на передачу Украине танков Leopard 2. Однако Берлин хочет, чтобы Вашингтон передал Abrams.

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