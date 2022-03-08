Более 20 представителей внешнеполитической элиты США подписали письмо к президенту США Джо Байдену. Политики предложили обеспечить "ограниченную" бесполетную зону над Украиной для защиты гуманитарных коридоров.
Об этом пишет издание Politico.
"Мы, нижеподписавшиеся, призываем администрацию Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной, для защиты гуманитарных коридоров, которые были согласованы на переговорах между российскими и украинскими официальными лицами в четверг. Лидеры НАТО должны донести до российских официальных лиц, что они не стремятся к прямой конфронтации с российскими силами, но они также должны ясно дать понять, что не одобрят нападения России на гражданские районы", – говорится в письме.
Политики считают, что таким образом Запад может помочь в решении гуманитарного вопроса в Украине, но при этом не довести ситуацию до ядерного конфликта.
"Мы стремимся к развертыванию самолетов США и НАТО не в целях конфронтации с Россией, а для предотвращения и сдерживания российских бомбардировок, которые приведут к массовым человеческим жертвам среди украинцев", - указано в письме.
Именно на таком варианте будут настаивать члены Конгресса, чиновники Белого дома, Пентагона и Госдепартамента.
Как ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с 200 конгрессменами США, попросив их помочь в введении "бесполетной зоны" в небе над Украиной. При этом министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что НАТО не пойдет на закрытие воздушного пространства над Украиной, потому что отвечает за жизни европейцев.