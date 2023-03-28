В Вашингтоне призвали воздержаться от мирных решений в пользу России.

В США поддерживают мирный план Киева, который требует вывода всех российских войск с территории Украины. Вашингтон выступает против альтернативных предложений в пользу Москвы, в часности речь идет о предложении Китая.

Госсекретарь США Энтони Блинкен поддержал предложение Украины во время виртуальной сессии Саммита за демократию, где глава МИД Дмитрий Кулеба подробно изложил 10 пунктов планов. Ожидалось, что президент Владимир Зеленский выступит онлайн, но он посещал регионы, граничащие с линией фронта

"Мы все должны быть очень хорошо осведомлены и остерегаться того, что может показаться благонамеренными усилиями, например призыв к прекращению огня, что потенциально может привести к замораживанию конфликта, позволяя России закрепить достигнутые успехи и просто использовать время, чтобы отдохнуть и перевооружиться, а затем снова атаковать", - цитирует Блинкена издание Bloomberg.

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При этом он не упомянул Китай, мирный план которого стал объектом критики. В свою очередь Кулеба подчеркнул, что украинское правительство и народ не потерпят частичных мер.

"Россия должна уйти с каждого квадратного дюйма украинской территории", - подчеркнул дипломат.

Мирный план Украины - что известно

В ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский представил формулу мира на саммите G20, которая состоит из 10 пунктов. Среди главных условий - радиационная, ядерная и энергетическая безопасность Украины, а также завершение войны, выполнение устава ООН и возвращение всех пленных.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров открестился от переговоров с Киевом, заявив, что прямого диалога с Зеленским быть не может. В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что такими "публичными маневрами" Кремль лишь в очередной раз показывает украинским партнерам, что совершенно не заинтересован в мире.

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