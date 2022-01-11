Запуск ракеты КНДР не представлял угрозы ни для территории США поэтому непонятно, что стало причиной применения такой процедуры.

На западном побережье США ненадолго останавливали взлеты и посадки самолетов из-за предупреждения Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) о запуске Северной Кореей ракеты.

Впрочем, в NORAD отрицают, что выпускали предупреждение о потенциальной угрозе для США, сообщает CNN.

По словам одного из должностных лиц, остановка полетов не была общенациональной, и, возможно, была сделана региональным органом управления воздушным движением.

"Штаб-квартира NORAD не предупреждала о потенциальной угрозе для США", - сообщила главный пресс-секретарь NORAD капитан Памела Кунце.

По ее словам, была соблюдена обычная последовательность после запуска: запуск ракеты был обнаружен, и было оценено, что он не представляет угрозы для континентальной части Соединенных Штатов.

Федеральное авиационное управление США (FAA), ответственное за управление воздушным движением, и NORAD пока не ответили на запросы издания по ситуации.

Как отмечает CNN, в записях управления воздушным движением LiveATC в аэропорту Бербанк в Калифорнии подробно описано, как диспетчер говорит одному из самолетов авиакомпании Southwest: "Сейчас земля останавливает все вылеты, все аэропорты. Мы получили сообщение, что это до дальнейшего уведомления".

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Другая запись частоты диспетчерской башни в Хиллсборо, штат Орегон, зафиксировала, как диспетчер говорит пилоту самолета Cessna приземлиться: "Мы только что получили сообщение, что нам нужно сделать национальный запрет на полеты".

Пресс-секретарь международного аэропорта Сан-Диего сообщил CNN, что аэропорт "получил инструкцию по управлению воздушным движением, что был введен национальный запрет на взлеты, но вскоре [5-7 минут] нам сообщили, что его отменили".

Другие аэропорты западного побережья, с которыми связалось издание CNN, сказали, что не знали о приказе.

Запуск ракеты КНДР не представлял угрозы ни для США или Южной Кореи, ни для военного персонала, поэтому, отмечает CNN, непонятно, почему была применена процедура запрета полетов в аэропортах.

Напомним, последний раз приказ о "национальном запрете на полеты" применялся после терактов 11 сентября 2001 года. Тогда террористы захватили четыре самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра, один - в Пентагон, еще один разбился в поле.

В целом, запрет на взлеты может быть специфическим для аэропорта или региона и может применяться в связи с погодой, отключением оборудования или чрезвычайными событиями.

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