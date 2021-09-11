В 20-ю годовщину 11 сентября 2021 года президент США Джо Байден посетит все места терактов.

В США и во всем мире в субботу, 11 сентября, вспоминают теракты, совершенные 20 лет назад в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

США отмечают годовщину террористических атак 11 сентября 2001 года целым рядом памятных мероприятий.

Читайте такжеТеракты 11 сентября: Байден призвал американцев к единству

Центральное началось в Нью-Йорке в 8:46 по местному времени - ровно в ту минуту, когда первый из захваченных террористами самолетов врезался в один из небоскребов Всемирного торгового центра (ВТЦ). На четырехчасовой церемонии на Ground Zero, бывшем месте разрушенных башен-близнецов, зачитываются имена всех 2753 жертв терактов.

В память о трех местах нападения, обрушившемся четвертом самолете, а также о падении двух башен ВТЦ объявлены шесть минут молчания.

Байден и его жена Джилл сегодня посетят все места терактов 11 сентября. После Нью-Йорка президентская чета отправится к месту крушения одного из угнанных исламистами самолетов в Шанксвилле (штат Пенсильвания), который разбился после того, как пассажиры попытались вернуть управление самолетом. Там погибли сорок пассажиров и членов экипажа, а также четыре террориста.

Последней остановкой президента станет Министерство обороны США в Вашингтоне, в здание которого исламисты направили четвертый угнанный самолет - здесь погибли 184 человека, большинство из них - сотрудники американского военного ведомства.

Теракты 11 сентября: день, навсегда изменивший мир

11 сентября 2001 года весь мир потрясла серия ужасных терактов на территории США. Жертвами боевиков стали почти три тысячи человек, что является самой смертоносной атакой на территории США.

В тот день террористы захватили четыре самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра с разницей в 17 минут.

Через некоторое время башни за считанные секунды полностью разрушились.

Еще один самолет протаранил здание Пентагона недалеко от Вашингтона. После атаки на Пентагон Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приказывает всем коммерческим рейсам немедленно приземляться в ближайшем аэропорту.

Пассажиры и экипаж четвертого самолета пытались сопротивляться и вернуть себе контроль над управлением. Этот самолет не достиг цели, упав на поле в Пенсильвании.

В тот же день вечером Буш-младший заявил, что в Белом доме уверены, что за нападениями на США стоит лидер террористической группировки "Аль-Каида" Усама бен Ладен.

Соединенные Штаты объявили войну мировому терроризму, которая продолжалась 20 лет. "Наша война с терроризмом начинается с "Аль-Каиды", но на ней не заканчивается. Она не закончится, пока все международные террористические группировки не будут найдены, остановлены и повержены", - заявил Буш, выступая перед Конгрессом 20 сентября 2001 года, передает BBC.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Екатерина Гирнык