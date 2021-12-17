Страна в трауре из-за 10 годовщины смерти бывшего лидера Ким Чен Ира.

Северокорейцам запретили смеяться, пить алкоголь и развлекаться в течение 11 дней по случаю десятой годовщины смерти бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира.

Власти приказали жителям не проявлять никаких признаков счастья, пока Северная Корея поминает его смерть, пишет Mail Online.

Ким Чен Ир правил Северной Кореей с 1994 года до своей смерти в 2011 году, а затем эту должность наследовал его третий, младший сын, нынешний лидер Ким Чен Ын.

Теперь, через десять лет после смерти прежнего вождя, северокорейцев заставляют соблюдать 11-дневный период траура.

"В период траура мы не должны употреблять алкоголь, смеяться или развлекаться", - сообщил RFA житель северо-восточного пограничного города Синыйджу.

По его словам, северокорейцам также запрещено покупать продукты 17 декабря - в день смерти лидера.

"Ранее многих людей, которых ловили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения во время траура, арестовывали. Их рассматривали как идеологических преступников, увозили - и больше их никто не видел. Даже если член вашей семьи умирает во время траура, вам не разрешается громко кричать, а тело необходимо вынести после окончания периода скорби в стране. Люди не могут даже отмечать собственные дни рождения, если они выпадают на дни траура", - рассказал собеседник.

Еще один источник утверждает, что полицейским приказали следить за людьми, которые не выглядели должным образом расстроенными во время траура.

"С первого дня декабря у них особая обязанность - расправляться с теми, кто наносит вред настроению коллективного траура. Это специальная обязанность полиции на месяц. Я слышал, что сотрудники правоохранительных органов вообще не могут спать. ... Я просто надеюсь, что траур по Ким Чен Иру сократится до одной недели, как и траур по Ким Ир Сену. Люди жалуются, что живых заставляют оплакивать этих двух мертвецов до смерти", - отметил житель КНДР.

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Сам Ким Чен Ир умер от сердечного приступа 17 декабря 2011 года в возрасте 69 лет. Он правил страной в течение 17 лет в условиях жестокой и репрессивной диктатуры. Ежегодный траур по вождю обычно составляет 10 дней, но в этом году будет 11 - из-за десятой годовщины смерти.

Как ранее сообщал УНИАН, в Северной Корее 15 декабря умер младший брат основателя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ён Чжу. Ему был 101 год.

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Автор: Катерина Комолова