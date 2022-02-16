Власти на неопределенный срок закрыли несколько пляжей.

В Сиднее впервые за полстолетия мужчина стал жертвой акулы. Трагедия произошла на пляже юго-восточного побережья.

Об этом говорится в сюжете ТСН,

По словам очевидцев, погибший занимался подводной охотой. Впоследствии люди услышали исступленный крик дайвера, которого атаковала большая белая акула. Мужчина с громким всплеском ушел под воду.

Спасатели рассказали, что тело погибшего изрядно разорвал хищник, поэтому шансов на спасение у него не было.

Это первое фатальное нападение акулы в Сиднее за 60 лет. Из-за возможной угрозы для других отдыхающих местные власти закрыли несколько пляжей на неопределенный срок.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесской области морские пограничники отпустили на волю из браконьерских сетей больших осетров, катранов (черноморских акул) и крабов.

Сети не имели предусмотренных законом обозначений, но были помечены особыми "бутылочными" буйками.

По подсчетам пограничников, браконьеры своей деятельностью могли нанести государству ущерб в размере около 100 тысяч гривень.

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