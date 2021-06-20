Художник Сонг Та снял на фото и видео около 5 000 случайных женщин, после чего оценил их и расположил, как он считает, по степени привлекательности.

Художественная галерея в китайском Шанхае принесла извинения за выставку, в которой изображения женщин были распределены от "самых красивых до самых уродливых".

Об этом пишет BBC.

Проект "Уродливее и уродливее" ("Uglier and Uglier"), созданный художником Сонг Та, включал около 5 000 фото и видео женщин, снятых в реальной жизни в университетском городке: художник оценил их и расположил по степени привлекательности. Женщины не знали, что их снимали.

Выставка вызвала возмущение в социальных сетях, обвинения в женоненавистничестве и объективации, после чего галерея OCAT Shanghai заявила о ее закрытии.

"Столкнувшись с критикой, мы пересмотрели содержание этого произведения искусства и объяснение художника, мы обнаружили, что оно вызывает неуважение к женщинам, а сама съемка проблемна с точки зрения нарушения авторских прав", - сообщила галерея, добавив, что она является "музеем, поддерживающим разнообразие".

Сонг создал свой скандальный проект еще в 2013 году, и с тех пор его уже несколько раз выставляли. Во вступительном слове к проекту художник рассказывает, что снимал женщин, проходящих мимо него в университетском городке, а затем нумеровал их в зависимости от того, насколько привлекательными они для него были - от самых красивых до самых уродливых. Собранный материал автор оформил в семичасовое видео.

Читайте такжеПоловина женщин из развивающихся стран лишены права на "телесную автономию" - ООН"Так что, если вы хотите увидеть королеву кампуса, вам нужно пойти в музей как можно раньше. В противном случае с наступлением сумерек это место превратится в настоящий ад", - говорил художник, имея в виду то, что в конце видео он разместил, по его мнению, якобы "самых уродливых" женщин.

Сонг также рассказывал, что он и его команда ассистентов отсортировали изображенных женщин по таким категориям, как "простительно уродливые" и "непростительно уродливые". В защиту своего произведения художник сказал, что имеет право "говорить правду".

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Перевод: Катерина Комолова