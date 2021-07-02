Столб дыма видно из других городов.

Мощный взрыв прогремел на крупнейшем в Румынии нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия". В результате инцидента два человека пострадали.

Об этом сообщает портал Digi24.

Взрыв на заводе прогремел около полудня в 25 км к северу от Констанцы, после чего на предприятии начался пожар. Огромный столб дыма видно даже с пляжей Мамая и других близлежащих городов.

По словам местных жителей, сначала услышали громкий взрыв, а потом дым.

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К заводу сразу же направили восемь пожарных автомобилей, две скорые и мобильную реанимацию. По предварительным данным, два человека пострадали.

"У людей обожжены лица, ничего серьезного. Мы оцениваем ситуацию. Туристов это не затрагивает", - рассказал префект округа Сильвиу Коша.

На данный момент причины взрыва пока не сообщают.

Взрывы на арсенале во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В ответ министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

После этого Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве. Это означает, что из страны вышлют еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В то же время чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

В солидарность с Чехией страны Балтии и Словакия всего на прошлой неделе выслали семь российских дипломатов. Также это сделали и ряд других стран.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил послу РФ Александру Змеевскому дипломатическую ноту с заявлением, что Россия на международном уровне несет ответственность за взрывы на складе боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году.

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Автор: Анастасия Горбачева