В метро на юге Лондона в районе Элефант энд Касл произошел мощный взрыв.
Видео инцидента публикует пожарная бригада Лондона в своем Twitter.
На кадрах видно, как рядом со станцией метро поднимаются в небо клубы черного дыма, после чего происходит взрыв, огонь вырывается на улицу.
В настоящий момент около 70 пожарных пытаются справиться с возгоранием. О пострадавших ничего не известно.
Причина пожара выясняется. При этом 25-летняя жительница соседнего дома Hurlock Heights сообщила, что слышала взрыв, после которого произошел пожар, цитирует женщину BBC.
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