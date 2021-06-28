В настоящий момент около 70 пожарных пытаются справиться с возгоранием.

В метро на юге Лондона в районе Элефант энд Касл произошел мощный взрыв.

Видео инцидента публикует пожарная бригада Лондона в своем Twitter.

На кадрах видно, как рядом со станцией метро поднимаются в небо клубы черного дыма, после чего происходит взрыв, огонь вырывается на улицу.

В настоящий момент около 70 пожарных пытаются справиться с возгоранием. О пострадавших ничего не известно.

Причина пожара выясняется. При этом 25-летняя жительница соседнего дома Hurlock Heights сообщила, что слышала взрыв, после которого произошел пожар, цитирует женщину BBC.

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Автор: Денис Прядко