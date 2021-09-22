Предполагается, что на борту находятся шесть человек.

В России в Хабаровском крае пропал с радаров самолет-лаборатория Ан-26.

В 18:45 по местному времени самолет перестал выходить на связь, пишет "Интерфакс".

Предполагается, что на борту находятся шесть человек.

Известно, что судно проводило технический полет в районе 40 километров от Хабаровска и занималось проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования, однако члены экипажа внезапно перестали выходить на связь. При этом сигнала аварийного радиомаяка в МЧС не зафиксировали.

Предварительной причиной пропажи самолета назвали плохую погоду. Также сообщалось, что среди основных версий возможного крушения рассматривается ошибка пилотирования.

Позже стало известно, что поиски пропавшего самолета Ан-26 с воздуха приостановлены из-за непогоды, сообщает ТАСС.

"Работает наземная группа. Метеоусловия для авиации неблагоприятные", — сообщили в ведомстве.

Приблизительное местонахождение воздушного судна и квадрат поиска были определены спасателями.

Крушения российских самолетов

17 августа в Подмосковье разбился военно-транспортный самолет Ил-112В. Выполняя тренировочный полет, самолет заходил на посадку и упал в лесополосе. Всего на борту было трое людей, все они погибли. На видео видно, что перед падением у Ил-112В прямо в воздухе загорелся правый двигатель.

14 августа на юге Турции разбился арендованный у России пожарный самолет типа "Бериев-200". На борту самолета было восемь человек, в том числе пять российских военных и три представителя Турции. Все они погибли.

На Камчатке на территории Кроноцкого заповедника в Курильское озеро рухнул вертолет Ми-8. На борту находились 16 человек, восемь – выжили и находились в тяжелом состоянии.

В начале июля на Камчатке разбился самолет Ан-26 с пассажирами на борту. Он врезался в скалу. На борту находились 28 человек: 22 пассажира (в том числе ребенок) и шесть членов экипажа.

В июне военный вертолет Ми-8 разбился в поле в Гатчинском районе Ленинградской области. При крушении погибли три человека, а разбившийся вертолет принадлежал Росгвардии и совершал тренировочный полет

Автор: Олег Давыгора