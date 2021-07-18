"Ростех" официально представит этот истребитель 20 июля.

Госкорпорация РФ "Ростех" опубликовала изображение, связанное с премьерой первого российского истребителя.

В прицеле самолета на картинке отображается объект, похожий на британский эсминец Defender. Об этом сообщает ТАСС.

Читайте такжеВоенный самолет РФ прервал брифинг лидеров Литвы и Испании (видео)Изображения сопровождает надпись на английском See you, которую можно перевести как "Увидимся" или "Вижу тебя".

Как пишут росСМИ, на изображении присутствует деталь, напоминающая оптико-электронную прицельную систему истребителя. Она используется для наведения авиационных средств поражения на наземные и морские цели

"Ростех" официально представит этот истребитель 20 июля.

Инцидент с британским эсминцем возле оккупированного Крыма

Инцидент с эсминцем Великобритании произошел 23 июня в районе мыса Фиолент на побережье оккупированного Крыма.

По утверждению российской стороны, Defender "незаконно вошел в территориальные воды РФ". В Минобороны РФ заявили, что корабль был выдворен предупредительными выстрелами и бомбометанием.

Минобороны Британии ответило, что бомбометание не проводилось, а стрельба была принята экипажем за артиллерийские учения.

24 июня Борис Джонсон прокомментировал "обстрел" британского эсминца россиянами. Он заявил, что он проходил через украинские территориальные воды и правильно поступил, что выбрал путь возле оккупированного Крыма. Джонсон напомнил, что Лондон не признает аннексию Крыма и российскую принадлежность этих вод.

СМИ позже сообщили, что окончательное решение о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи берегов оккупированного Россией Крыма было принято именно Джонсоном.

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Автор: Ольга Робейко